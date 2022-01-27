У Тернополі розгорнули ще одне відділення для дітей з COVID-19

Цими днями на Тернопільщині фіксують інтенсивне збільшення захворюваності на COVID-19 серед дітей. Щоб надавати допомогу інфікованій малечі, ковідне відділення розгорнули в обласній дитячій лікарні.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на сьогодні — 34 хворих з підтвердженим COVID-19. Серед них — 21 дитина. Також є хворі в обласній дитячій лікарні.

“Стаціонарного лікування потребують діти, які дуже вразливі, це вікова категорія — від 0 до 3 років. Цю допомогу із суботи надає ще й обласна дитяча лікарня. Ситуація зараз контрольована. Всього по лікувальних закладах Тернополя розгорнуто 310 ліжок. У п’ятницю ми були змушені розгорнути 10 ліжок для лікування дітей з ковідом. Також у міській дитячій лікарні додатково розгорнуто 10 ліжок для лікування ГРВІ та грипу. Тобто ситуація надзвичайно серйозна. Закликаємо всіх дотримуватися соціальної дистанції та бути соціально відповідальними”, – зазначила заступниця начальника міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Ірина Питель.

Нагадаємо, на засіданні міського оперативного штабу вирішили припинити роботу ігрових дитячих кімнат та дискотек у Тернополі.