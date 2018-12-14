У Тернополі розгоряється черговий будівельний конфлікт. ВІДЕО
14/12/2018 0
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Будівельний конфлікт на вулиці Миру зібрав обурених мешканців.
Люди виступили проти будівництва на місці автостоянки та частини скверу, за їх словами, дев’ятиповерхового будинку.
Зараз територія огороджена.
Деталі – в сюжеті TV-4.
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