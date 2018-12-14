У Тернополі розгоряється черговий будівельний конфлікт. ВІДЕО

14/12/2018 Розмір тексту:

Будівельний конфлікт на вулиці Миру зібрав обурених мешканців.

Люди виступили проти будівництва на місці автостоянки та частини скверу, за їх словами, дев’ятиповерхового будинку.

Зараз територія огороджена.

Деталі – в сюжеті TV-4.