У Тернополі розгоряється черговий будівельний конфлікт. ВІДЕО

14/12/2018 0
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Будівельний конфлікт на вулиці Миру зібрав обурених мешканців.

Люди виступили проти будівництва на місці автостоянки та частини скверу, за їх словами, дев’ятиповерхового будинку.

Зараз територія огороджена.

Деталі – в сюжеті TV-4.

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