Третю добу поспіль у Тернополі реєструють близько сотні нових хворих на COVID-19. Учора кількість інфікованих сягнула 166. Не обходиться і без летальних випадків. Минулої доби померло двоє чоловіків: 78 і 68 років.

Тривалий період в обласному центрі спостерігалося так зване плато — стабілізація і зниження рівня захворюваності. Однак під кінець тижня негативна тенденція повернулася, – розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Пов’язують це із хвилеподібністю проходження епідемії.

“Бачимо, що епідемічна ситуація ускладнюється. Ми готувалися до цього, адже обласний лабораторний центр може робити прогнози щодо епідемічної ситуації. Реєструємо значну кількість первинних випадків, підозр, і це дає підстави стверджувати, що далі епідемічна ситуація також ускладнюватиметься, кількість нових випадків зростатиме. Це стосується також і ситуації в області”.

Загалом на Тернопільщині учора діагностували 307 випадків зараження коронавірусом. Значну кількість інфікованих виявили минулої доби і в районах області. Найскладніша епідемічна ситуація у Бережанському, Гусятинському, Козівському, Лановецькому, Тернопільському районах.