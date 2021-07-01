Прикрий випадок стався 30 червня увечері.

Як повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус, бригада швидкої виїжджала на вул. Транспортну в Тернополі. Допомога була потрібна однорічній пацієнтці.

За словами рідних, дівчинці дали шматочок шоколадки, якою вона подавилася.

До приїзду швидкої батьками було виконано прийом Геймліха. Із підозрою на стороннє тіло в глотці маленьку пацієнтку, після наданої медичної допомоги, залишено вдома, оскільки батьки від госпіталізації відмовилися.