15 липня увечері до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільської області надійшло повідомлення про те, що у Старому парку, на майданчику військової техніки, до одного з експонатів, БРДМу, потрапило кошеня.

Як повідомляють у ДСНС, тварина, що не могла самостійно вибратись на волю, своїм жалібним м’явчанням привернула увагу перехожих, ті, в свою чергу, звернулись по допомогу до рятувальників.

Співробітники Служби порятунку «101», що прибули на виклик, за допомогою рятувального спорядження відкрили люк бронетранспортера та врятовали кошеня. Перелякана та знесилена тварина одразу ж знайшла прихисток в небайдужих громадян, що стали свідками події.