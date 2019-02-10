У Тернополі рятують недоношеного хлопчика, від якого відмовилися рідні
10/02/2019 0
Розмір тексту:
Як ми повідомляли раніше, в Тернополі організували негайний збір крові для недоношеної дівчинки, яка з`явилась на світ на 6 місяці вагітності. Згодом стало відомо, що містяни активно відгукнулися на прохання.
Як повідомляє Тернопільська липа, крім маленької Анни-Марії лікарі також рятують життя недоношеного хлопчика, від якого відмовилися рідні.
“Кров для дитини здало 32 людини. Кров пішла на відділення недоношених в дитячій обласній лікарні. Поруч з дівчинкою, в реанімації з таким же діагнозом лежить хлопчик, від якого відмовились всі рідні. Ця кров допоможе і йому”, – повідомила Ірина Жигунова, організатор збору крові.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...