У Тернополі рятують недоношеного хлопчика, від якого відмовилися рідні

10/02/2019 Розмір тексту:

Як ми повідомляли раніше, в Тернополі організували негайний збір крові для недоношеної дівчинки, яка з`явилась на світ на 6 місяці вагітності. Згодом стало відомо, що містяни активно відгукнулися на прохання.

Як повідомляє Тернопільська липа, крім маленької Анни-Марії лікарі також рятують життя недоношеного хлопчика, від якого відмовилися рідні.

“Кров для дитини здало 32 людини. Кров пішла на відділення недоношених в дитячій обласній лікарні. Поруч з дівчинкою, в реанімації з таким же діагнозом лежить хлопчик, від якого відмовились всі рідні. Ця кров допоможе і йому”, – повідомила Ірина Жигунова, організатор збору крові.