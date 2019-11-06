З колото-ріжучими ранами ноги до лікарні потрапив житель Тернополя, 1974 року народження.

П’ятого листопада на лінію “102” надійшло повідомлення про напад. На місце події виїжджали медики та правоохоронці.

За попередньою інформацією, на вулиці Київській в Тернополі, в одному з закладів громадського харчування відпочивало троє чоловіків. Коли тріо вийшло з приміщення, до них підійшов невідомий і попросив цигарки. В якийсь момент він почав хамити, а потім кудись пішов. За кілька хвилин повернувся, тримаючи в руці предмет, схожий на ніж. Двоє з компанії встигли відійти, а третій спробував ногою вибити ніж. Проте йому це не вдалося і невідомий поранив тернополянина. Потерпілого госпіталізували до лікарні. У нього травми середньої тяжкості.

Нападник уже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за вживання та розповсюдження наркотиків, хуліганку та інші правопорушення.

Даний факт внесений і ЄРДР відповідно до статті 296 частина 4 ККУ – хуліганство.