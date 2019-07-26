Раніше судимий 31-річний тернополянин викрав сумку в 13-річного підлітка, у ще однієї дівчинки відібрав велосипед. Зловмисника оперативники спіймали після того, як він вчинив ще один злочин – поцупив товар з супермаркету.

Першою жертвою зловмисника стала неповнолітня тернополянка. Дівчинка велосипедом приїхала до магазину. Залишила свій транспортний засіб біля входу, а коли повернулася побачила, як незнайомець сідає на нього. Школярка намагалася зупинити зловмисника, проте це їй не вдалося. Про випадок розповіла батькам, які і заявили в поліцію. Вартість двоколісника оцінили у 4 тисячі гривень.

Від злодіянь тернополянина потерпів ще один підліток. 13-річний хлопець, граючись у дворі, залишив без нагляду свій наплічник, а в ньому ключі від квартири та мобільний. Безпечністю школяра скористався зловмисник. Підозрюваному також інкримінують крадіжку з магазину, правоохоронці перевіряють його на причетність до інших протиправних діянь. У скоєному тернополянин зізнався. Поліцейські вилучили у нього крадений телефон, а велосипед він встиг продати на ринку.

Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за двома статтями Кримінального кодексу України: 185 – крадіжка та 186 – грабіж, повідомляють у поліції.