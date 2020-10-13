Станом на 12 жовтня у Тернополі майже завершилися роботи з реалізації усіх проєктів-переможців «Громадського бюджету 2020».

Успішно реалізовано, зокрема, п’ять великих та 14 малих проєктів, ще на двох об’єктах ремонтні роботи – на стадії завершення.

Серед реалізованих великих проєктів:

«Шкільний дворик імені святої Ядвіги»;

«Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі»;

«Комплексне Трансфер- містечко»;

«Локація активного відпочинку підростаючого покоління – капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов»;

«Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III».

Серед реалізованих малих проєктів:

«Встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє»»;

«Встановлення вуличних тренажерів»;

«Спортивно-оздоровчий майданчик «Стежка здоров’я»»;

«ЗОРЯНА ДОРОГА»;

«Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул. Б.Лепкого 6. 8, 10)»;

«Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій»;

«Вуличні тренажери для занять спортом»;

«Безпечна Дружба»;

«Встановлення вуличних тренажерів, облаштування «Доріжки здоров’я»»;

«Встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14»;

«Силовий майданчик»;

«Вуличний спортзал: Київська, 1»;

«Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка»;

«Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска»».

Нагадаємо, на участь у «Громадському бюджеті 2020» жителі Тернопільської громади подали 131 проєкт.