Станом на 12 жовтня у Тернополі майже завершилися роботи з реалізації усіх проєктів-переможців «Громадського бюджету 2020».
Успішно реалізовано, зокрема, п’ять великих та 14 малих проєктів, ще на двох об’єктах ремонтні роботи – на стадії завершення.
Серед реалізованих великих проєктів:
«Шкільний дворик імені святої Ядвіги»;
«Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі»;
«Комплексне Трансфер- містечко»;
«Локація активного відпочинку підростаючого покоління – капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов»;
«Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III».
Серед реалізованих малих проєктів:
«Встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє»»;
«Встановлення вуличних тренажерів»;
«Спортивно-оздоровчий майданчик «Стежка здоров’я»»;
«ЗОРЯНА ДОРОГА»;
«Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул. Б.Лепкого 6. 8, 10)»;
«Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій»;
«Вуличні тренажери для занять спортом»;
«Безпечна Дружба»;
«Встановлення вуличних тренажерів, облаштування «Доріжки здоров’я»»;
«Встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14»;
«Силовий майданчик»;
«Вуличний спортзал: Київська, 1»;
«Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка»;
«Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска»».
Нагадаємо, на участь у «Громадському бюджеті 2020» жителі Тернопільської громади подали 131 проєкт.
Додати свій коментар