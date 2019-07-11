Борг у вісімсот гривень став причиною сварки та смерті сорокавосьмирічного жителя Тернополя. Злочин трапився 10 липня у приватному будинку на вулиці Подільській.

За словами слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільські області Андріани Слободян, потерпілий тимчасово мешкав у будинку разом із підозрюваним. У день вбивства чоловіки зустрілися ще з двома товаришами та випивали у будинку на Подільській.

Потерпілий нагадав своєму знайомому за борг у вісімсот гривень. Поговорити вони вийшли у сусідню кімнату. Під час суперечки Підозрюваний схопив ніж і почав наносити сусідові по будинку удари в область грудної клітки. Шум почув один з гостей і забіг в кімнату. Побачивши, що сталося, вибіг на вулицю і викликав швидку, позичивши телефон у перехожого. Підозрюваний в цей момент втік.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце злочину та швидка констатували лише смерть чоловіка. Затримали підозрюваного працівники управління карного розшуку. Зловмисник переховувався в районі залізничного вокзалу. Що сталося і чому, він не каже, але відомо, що підозрюваний тривалий час перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання відповідно до статті 208 КПК. Даний факт внесений в ЄРДР за статтею 115 частини 1 ККУ.