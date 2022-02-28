У Тернополі впродовж декількох днів активно працює міський гуманітарний штаб для надання допомоги мешканцям з постраждалих регіонів (ВПО), який розміщений на території залізничного вокзалу «Тернопіль».

Працівники та волонтери штабу активно допомагають внутрішньо переселеним громадянам з місцями розташування, забезпечують продуктами, засобами гігієни тощо.

Станом на 27 лютого штаб прийняв та поселив понад 900 осіб.

Ми щиро дякуємо усім тернополянам, які згуртувались та масово приносять гарячу їжу, свіжовипечений хліб, напої, засоби особистої гігієни, каремати, ковдри та дитячі товари.

Усім, кому необхідна допомога з місцем для тимчасового поселення, або ті жителі, які хочуть долучитись до роботи штабу, телефонуйте за номерами: (067) 844 22 78, (098) 174 77 41.

Звертаємо увагу, збір продуктів харчування, одягу та речей для потребуючих жителів з інших регіонів триває!

Залишати спальні мішки, надувні матраци, продукти харчування, засоби особистої гігєни та інші речі можна тут:

– Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення, (вул. Лисенка, 8), цілодобово, тел. (067) 461 10 75.

– Центр науки Тернопіль (площа Героїв Євромайдану, 4, графік роботи з 10.00 по 16.00 год).