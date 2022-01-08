Святвечірній сніданок приготували в Архикатедральному соборі Тернополя для потребуючих людей. Одиноких і малозабезпечених мешканців пригостили кутею та вручили їм різдвяні гостинці.

Біля Архикатедрального собору зібралися десятки чоловіків і жінок. До приготування святвечірнього сніданку долучилося чимало небайдужих тернополян. Координували роботу священики. “Дякую дуже всім, хто проявив себе в милосерді, а особливо для наших Отців. Нехай Господь благословить вас на подальше таке милосердя, за вашу доброту, за ваше чуйне серце. Це надзвичайно важлива справа. Тож сердечно дякуємо усім, хто долучився до приготування святвечірнього сніданку для наших потребуючих! Дякуємо за смачну кутю та різдвяні гостинці”, – зазначила тернополянка Тетяна Новаковська.

Священики закликали тернополян бути чуйними до потреб малозабезпечених і одиноких людей. Допомогти в реалізації благодійних справ запросили небайдужих мешканців міста.