Відкритий турнір з пляжного волейболу влаштували у Тернополі на пляжі «Циганка». Долучитися до змагань могли всі охочі, адже у турнірі брали участь в основному аматорські команди.

Змагання з пляжного волейболу у Тернополі проводять четвертий рік поспіль. Як повідомили у міському центрі фізичного здоров’я населення, ініціювали турнір задля популяризації спорту в місті.

«Вже відомі імена цьогорічних переможців. Зокрема, І місце в категорії «Чоловіки віком 18-34 роки» завоювала команда «Пруха»; ІІ місце — «Прес»; ІІІ місце — «Twix». У категорії «Жінки, старші 18 років та чоловіки, старші 35 років» І місце дісталося команді «Бігуни»; ІІ місце — «Хмарочоси»; ІІІ місце — «НВК».

Переможцям змагань вручили подарунки, а також ексклюзивні кубки. До слова, на це літо у Тернополі заплановано ряд турнірів під відкритим небом, взяти участь у яких може кожен.

Софія Романська