Всеукраїнський чемпіонат з риболовлі «Тандем» організували у Тернополі. Змагалися рибалки з різних міст України. Переможців відзначили подарунками.

Це десятий Всеукраїнський чемпіонат з риболовлі. У ювілейних змаганнях брала участь 21 команда, – розповів головний суддя змагань Віталій Рюмін. Переможців відзначили у трьох категоріях.

«Змагання пройшли на найвищому рівні, дуже позитивно. Попри складні умови деякі спортсмени все ж зуміли розібратися і показати добрі результати. Без подарунка не залишився жоден учасник. Вітання і подяка усім призерам у першу чергу, учасникам, організаторам, спонсорам і просто друзям! Було кілька номінацій, у кожній з яких визначили переможців: по три призових місця».

Додамо, нагороди отримали рибалки, які впіймали найбільшу та найменшу риби.

Софія Романська