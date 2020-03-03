Відкритий Чемпіонат з фрі-файту зібрав у Тернополі 130 спортсменів з різних міст України.

Змагання присвятили пам’яті дворазового чемпіона світу, заслуженого майстра спорту України, нашого земляка Ігоря Слюсарчука.

Юні спортсмени змагалися у спортивному залі Тернопільської ЗОШ №3. Брали участь у поєдинках юнаки від 10 до 18 років і дорослі спортсмени – розповідає співорганізатор Олександр Долішній. Долучилися до чемпіонату представники спортивних клубів Тернополя, а також фрі-файтери з різних українських міст. «Ми були приємно вражені такою кількістю учасників. Проходили змагання у різних вікових категоріях для дітей, а також для дорослих. Зокрема, учасники змагалися трьох техніках боротьби для дітей, був окремий поєдинок для дорослих».

Додамо, такі змагання організували у Тернополі вперше, надалі турнір планують зробити традиційним. Тут зможуть випробовувати свої сили з вільної боротьби тернополяни, а також спортсмени з інших регіонів України.

Софія Романська