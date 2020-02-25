«Кубок Сонця-6» – міжнародний турнір з футзалу зібрав у Тернополі понад шістдесят команд з різних регіонів України та світу.

Загалом на змаганнях було представлено 64 команди. Вони присвячені пам’яті підполковника Служби безпеки України Руслана Муляра.

Змагання стали рекордними за кількістю учасників – у них взяли участь збірні команди з України, Єгипту, Туреччини, Індії, Канади та Кенії, – розповідають організатори. Долучилися до турнірів і представники силових структур, правоохоронних органів регіону, зокрема, команди обласного управління Служби безпеки, Нацполіції, Нацгвардії, Державної податкової служби, Військової служби правопорядку.

Особливістю шостого футзального турніру «Кубок Сонця» стала найбільша кількість учасників у таких змаганнях. Відтак турнір офіційно визнано новим рекордом Тернополя та внесено у Тернопільський реєстр рекордів.

Додамо, Руслан Муляр пройшов 8 ротацій в зоні бойових дій і загинув на сході України 26 травня 2018 року у селі Кримське на Луганщині. Він посмертно нагороджений орденом “За мужність”.

Софія Романська