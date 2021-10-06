Осінній чемпіонат з легкої атлетики організували на Тернопільщині. У змаганнях взяли участь спортсмени шкільного віку. Переможці представлятимуть регіон на Всеукраїнському рівні.

Змагання проходили на центральному стадіоні міста Тернополя. Чемпіонат об’єднав легкоатлетів з десяти команд області. Як повідомили у Федерації з легкої атлетики, це перша масова спортивна подія протягом карантинного року в області.

«У зв’язку з карантинними заходами, це був перший старт в цьому році з великою кількістю учасників, які вже за сумували за обласними змаганнями. Також і тепла осіння погода сприяла юним атлетам показати високі результати. У віковій групі 2004-2005 року народження слід відзначити переможців: в бігу 100 м. – Чижевську Вероніку та Мартинюка Владислава; в штовханні ядра – Прокопця Максима; в метанні спису 700 г. – Петришина Степана; в метанні молота – Кацалап Ангеліну; в стрибках в довжину, потрійному стрибку – Терещука Марка та в стрибках довжину Цюприк Іларію. Бажаємо нашим легкоатлетам успішних виступів на Всеукраїнських змаганнях».

Переможців відзначили грамотами та нагородами. Попереду у них – змагання всеукраїнського рівня.