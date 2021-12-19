“Шлях поколінь” – фільм про українських повстанців презентували у Тернополі. Кінострічка розповідає про боротьбу українських повстанців з німецькими і радянськими військами. Також тут репрезентовані події російсько-української війни.

Сюжет фільму побудований на реальній історії зв’язкової УПА Ганни Абрамчук. Жінка допомагала повстанцям і за це зазнала переслідувань і катувань радянської влади. Історії зібрав і відтворив режисер Михайло Ухман. «Відбувся черговий показ фільму “Шлях поколінь”. Емоції досі переповнюють від реакції людей, хочеться робити ще більше і в десятки разів краще. Дякую всім, хто був поруч, є поруч і хто розуміє важливість нашої роботи. Я бачив, як діти розпитували батьків про ці події, які відбувалися у фільмі. Я бачив сльози на очах циніків і саме головне – просто цікавість до чогось українського, нашого».

Фільм знімали на Волині, у Києві, в Івано-Франківській та Донецькій областях. Зйомки тривали півтора року. Екранізувати історію про повстанців вдалося завдяки підтримці небайдужих людей та допомозі спонсорів.