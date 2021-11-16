Чемпіонат з волейболу для дівчат організували у Тернополі. У змаганнях брали участь спортсменки 14-16 років. Перемогу здобула команда з Тернополя.

На чемпіонаті силами мірялися сім команд. Тернопіль представляли два колективи.

«Змагання були досить насиченими. Ми змогли проявити свої кращі сторони, над якими тривалий період працювали та здобули перемогу. Волейбол – це такий вид спорту, де для успіху треба мати і природні задатки, але головне – це робота над собою. Без наполегливості нічого не буде. Ну і, звісно, бажання має значення», – каже волейболістка Ольга Бондаренко.

У підсумку команда КДЮСШ з ігрових видів спорту 2006 року народження виборола перше місце, команда учасників 2005 року народження здобула срібні медалі. Монастириська команда повезла додому «бронзу».