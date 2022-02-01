Чемпіонат Європи з боксу зібрав у Тернополі кращих спортсменів з різних регіонів України. Силами мірялися юнаки та дівчата до 22 років.

Це найбільша спортивна подія у Тернопільській області, – стверджують організатори. Тут зібралося понад двісті юних боксерів. Поєдинки відбувалися на двох рингах, розташованих у торгово-розважальному центрі. Як зазначив віцепрезидент Тернопільської обласної організації Федерації боксу України Назар Лобода, турнір мав підвищений статус, адже за його підсумками буде сформована збірна України до 22 років, яка представлятиме нашу державу на Чемпіонаті Європи.

“Чемпіонат тривав з 24-го по 30 січня. За першість боролися понад 200 боксерів з усієї України: 133 чоловіки та 60 жінок. Тернопільщину представили четверо спортсменів: Каріна Вовк, Олеся Крисюк, Володимир Куліковський та Ярослав Шнуровський. У неділю пройшли фінальні бої чоловічої частини змагань. За результатами вирішальних двобоїв чемпіонами України стали – Андрій Єфимович (48 кг), Олександр Корнєв (51 кг), Максим Галінічев (54 кг), Максим Власюк (57 кг), Тарас Бондарчук (60 кг), Ігор Ковтун (63,5 кг), Ярослав Михалушко (67 кг), Максим Молодан (71 кг), Ілля Тогобицький (75 кг), Ілля Котляров (80 кг), Ілля Мельничук (86 кг), Віталій Стальченко (92 кг) та Кирило Стоянчев (+92 кг)”.

Першість континенту має пройти у середині березня цього року в місті Пореч у Хорватії.