Упродовж двох днів у Тернополі проходили Всеукраїнські змагання з картингу. У турнірі брали участь діти шкільного віку з різних регіонів України. Учнівська молодь змагалася за Кубок України.

Змагання з картингу у Тернополі традиційні. Їх проводять на базі Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді. Координував проведення змагань Український державний центр позашкільної освіти МОН України. Турнір був відкритим, відтак долучитися могли всі охочі.

Один з учасників – шістнадцятирічний Олександр розповів, що займається картингом близько п’яти років. Юнак перейняв захоплення у своїх батьків.

«В мене батьки в молодості займалися картингом, батько донині займається, він інколи навіть мене тренує. А часом ми цілою родиною тренуємося. Це дуже захоплюючий вид спорту, хочу далі в ньому розвиватися. Добре, що проводять такі змагання, де можна випробувати свої сили, зрозуміти рівень підготовки».

Цьогоріч у змаганнях брало участь близько сімдесяти спортсменів, віком від 8 до 18 років. Охорону, зв’язок і медичний супровід під час проведення змагань забезпечували тернопільські військовослужбовці.

Софія Романська