Урочисте богослужіння з шанування плащаниці зібрало парафіян УГКЦ біля Архикатедрального собору Тернополя. Люди згадували про муки і смерть Господа Ісуса Христа. Служба відбулася з дотриманням правил карантину.

Богослуження з шанування плащаниці характеризуються гарними обрядами, зворушливими наспівами і глибокими змістом гімнами та стихирами. Головна їхня тема — це муки і смерть Господа Ісуса Христа, – кажуть священики. В осередку величних відправ і зворушливих обрядів — свята плащаниця.

“Ця свята ікона Христа в гробі стала складовою частиною обрядів вечірні Великої п’ятниці й утрені Великої суботи. Під час тих відправ ми особливо прилюдно вшановуємо святу плащаницю, бо на ній кривавими літерами виписана історія спасення людського роду. Свята плащаниця говорить нам і про строгу Божу справедливість, і про безконечну Божу любов і безмежне милосердя до нас, грішних”.

Використання плащаниці в богослужбах Великої п’ятниці й суботи відносно недавнє, але своїм походженням сягає самої смерти Ісуса Христа. Плащаниця — простирало, у якому було мертве Тіло Христа Господа, коли його поклали до гробу.