У неділю у Тернополі пройде загальноміське свято Подяки.

На Театральному майдані міста будуть представлені овочі і фрукти з цьогорічного врожаю. У виконанні об’єднаного хору християнських церков лунатимуть подячні пісні.

Розпочнеться святкування у Тернополі 29 вересня о 13.00, – повідомив керівник оргкомітету Олег Саган. Запланована концертна програма, спільна молитва за Україну, майстер-класи, дитячі ігри та естафети.

«Святкувати День Подяки вже стало у Тернополі традицією. Ми організовуємо це дійство, що подякувати Богові за зібраний врожай, за нашу країну, а також все те, що ми маємо. Запрошуємо жителів нашого міста та області долучитися до цього свята. Це буде гарний приємний час подяки Богові та молитви за нашу країну».

«Свято Подяки» належить до комплексу заходів «Руху реформації», який працює з ініціативи Всеукраїнської Ради Церков та Указу Президента України.

Додамо, «Свято подяки» на Всеукраїнському рівні вже відбулося цими вихідними у столиці. Там зібралися тисячі представників усіх регіонів України.

Софія Романська