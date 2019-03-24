У понеділок на Тернопільщину з робочим візитом завітає Президент України Петро Порошенко.

Як повідомляє Реально, у рамках візиту глава держави відвідає Архикатедральний Собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, де в урочистій обстановці вручить архієреям УГКЦ сертифікат на володіння приміщеннями Державного архіву Тернопільської області, який ще донедавна розташовувався на території храму.

Згодом Президент України у супроводі владик усіх християнських конфесій Тернопільщини, духовенства та вірян пройде містом хресною ходою, яка завершиться на Театральному майдані спільною молитвою за Україну.

Організатори заходу запрошують тернополян та жителів області долучитися до хресної ходи та спільно помолитися за мир, злагоду та чесні вибори в Україні