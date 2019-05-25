Цього року у Тернополі фестиваль «Медове Тернопілля» триватиме упродовж двох днів – 26 та 27 травня.

До обласного центру з’їдуться бджолярі з різних районів, а також областей. Вони представлять зразки власної продукції. Також запланований конкурс питного меду. Відтак продегустувати солодкий продукт зможуть всі охочі.

Організовує фестиваль «Медове Тернопілля» громадське об’єднання «Спілка пасічників Тернопільщини». Шанувальників цього цілющого та смачного продукту запрошують взяти участь у конкурсі питних медів та вечірньому чаюванні з медом. Також буде можливість послухати виступи аматорських колективів, переглянути фільми на бджолину тематику. Окрім цього, заплановані виставка-продаж продукції бджільництва, обладнання та інвентарю, піший парад бджолярів під назвою «Хай земля пахне небом», який розпочнеться у неділю обідньої пори.

Нагадаємо, етнофестиваль бджільництва «Медове Тернопілля» став у Тернополі традиційним. Щороку кількість його учасників збільшується.

Софія Романська