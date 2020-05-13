Відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами.

Провідне інформаційне агентство світу Associated Press опублікувало світлини українських лікарів, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє Главком.

У матеріалі ЗМІ, зокрема, повідомляє про відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах, що змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами.

Так, у об’єктив фотокореспондента Associated Press потрапив патологоанатом з Тернополя, який проводив розтин тіла у дворі моргу.

Американське видання вказує, що медики в Україні працюють в саморобних захисних масках, а також в костюмах з поліетиленовими пакетами поверх їхнього взуття.

Журналісти також стверджують, що лікарні перевантажені пацієнтами: в медустановах, що розраховані на 150 осіб, перебуває 250 хворих на коронавірус.