Безкоштовні екскурсії для переселенців та пільгових категорій населення пропонує Туристично-інформаційний центр Тернополя.

Щосуботи о 12.00 екскурсоводи розповідають про «Таємниці старого замку», а о 14.00 – про «Велич Тернопільської катедри». Щонеділі о 13.00 проходить оглядова екскурсія містом, а о 15.00 – тематична екскурсія. Для внутрішньо переміщених осіб перша екскурсія безкоштовна, а на другу – знижка 50%.

Найбільше у ТІЦ замовляють оглядових екскурсій містом. Популярні також розповіді про замок і катедру. Багато цікавого про Тернопіль можна буде дізнатися і під час свят, що наближаються.

– Починаючи з 23 серпня проводитимемо різноманітні екскурсії і квести, – розповіла «Файному місту» Оксана Ленчук, ексукрсовод-краєзнавець ТІЦ. – 23 числа це буде коротка екскурсія «Символи минулого і сучасного Тернополя» і потім квест для дорослих або родин. 24 серпня будуть безкоштовні екскурсії у катедру для пільгових категорій: інвалідів, пенсіонерів, багатодітних, переселенців тощо. 25 серпня буде ретро-квест безкоштовний, 27 числа – «Тернопіль святковий і буденний» – костюмована екскурсія. На День міста – театріалізована екскурсія. Цього року вона буде мінімалістична. Можна записатися також на «Смачний Тернопіль». Це розповідь про заклади громадського харчування, про кухарів, про смаколики, які колись готували, а зараз вже забуті. У замку і катедрі екскурсії тривають годину часу, інші – до двох годин.

Безкоштовні екскурсії для пільгових категорій населення у туристично-інформаційному центрі проходитимуть у такі дати: «Велич Тернопільської катедри»: 24 серпня о 16 годині; 21 вересня о 17-ій; 14 жовтня о 17-ій; 21 листопада о 17-ій; 22 грудня о 16-ій. «Таємниці старого замку»: 27 вересня о 17 годині; 8 листопада о 16 годині. Зареєструватися на екскурсію можна за телефоном: 098 0520 720 або у ТІЦ, що на вулиці Грушевського, 2.

Фото зі сторінки ТІЦ у фейсбуці