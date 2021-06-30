Відкритий кубок міста з мініфутболу організували у Тернополі 26-27 червня. В обласному центрі змагалися наймолодші футболісти. Турнір відбувся на універсальному спортивному майданчику, що знаходиться на території Західноукраїнського національного університету.

Змагання з мініфутболу проходять на універсальних спортивних майданчиках у різних мікрорайонах міста. В турнірах беруть участь хлопчики та дівчатка від 10 до 12 років.

«26-27 червня у нас відбувся відкритий кубок міста Тернополя з міні-футболу. Це турнір серед наших наймолодших гравців. Ми запрошували всіх на універсальний майданчик Західноукраїнського національного університету. Була можливість підтримати дітей, а також цікаво та активно провести час», – зазначив начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Микола Круть.

Додамо, мініфутбол – командна спортивна гра з м’ячем на натуральній або штучній траві за участю двох команд, які мають склад від п’яти до восьми гравців, залежно від розмірів поля. У Південній Європі популярнішим є різновид мініфутболу, в якому на полі одночасно перебувають восьмеро гравців, тоді як у Східній Європі перевагу надають грі з шістьма гравцями на полі. На міжнародних змаганнях прийнято грати саме з шістьма гравцями, що одночасно перебувають на полі. Такий вибір зумовлений тим, що при такій кількості гравців досягається найвища інтенсивність гри та найвищий рівень залучення до гри всіх польових гравців.