У Тернополі сьогодні провели в останню путь колишнього викладача педагогічного університету Григорія Петровича Хому.

Як повідомляють на сторінці фізико-математичного факультету, Григорій Петрович народився у 1942 році. Він був талановитою та багатогранною людиною, доктором фізико-математичних наук, професором. Опублікував 102 наукові праці.

З 1970 по 1996 роки працював асистентом, доцентом, професором, завідувачем кафедри математичного аналізу фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 1990 по 1995 роки очолював фізико-математичний факультет.