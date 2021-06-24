У Тернополі провели штурмову операцію, в ході якої знешкодили диверсантів. ФОТО

На Тернопільщині завершились планові контрдиверсійні навчання, організовані Координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Тернопільській області.

Протягом двох днів співробітники спецслужби спільно з працівниками Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, бійцями підрозділів Збройних Сил України, а також представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відпрацьовували навчальні завдання з вдосконалення алгоритмів протидії потенційним диверсійно-терористичним загрозам.

За легендою тактико-спеціальних навчань умовна «диверсійна» група прибула на територію області для організації провокацій та вчинення вибухів на низці об’єктів критичної інфраструктури міста. Діючи в умовах наближених до реальних, силовики відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення та локалізацію зловмисників, а бійці спецпідрозділів «Альфа» та «КОРД» провели навчальну штурмову операцію зі знешкодження умовних бойовиків.

Після завершення практичних вправ представники Антитерористичного центру СБУ проаналізували кожен із етапів навчальної спецоперації, надавши її учасникам додаткові рекомендації щодо підвищення ефективності контрдиверсійної боротьби.