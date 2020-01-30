Четверо добровольців з Тернополя відправилися у зону бойових дій. На Театральному майдані їх проводили рідні та друзі.

Найстаршому з добровольців, які поїхали захищати Україну, – 21, – розповідає керівник Тернопільського обласного осередку «Правий сектор» Назар Сарабун. Ще трьом юнакам – по двадцять років.

«Сьогодні відправили побратимів на схід. ДУК “Правий сектор” воює, війна триватиме до перемоги. Щира подяка кожному, хто підтримує добровольців. Найстаршому з них – 21 рік. Мої побратими для мене залишаються прикладом героїзму».

У зону бойових дій добровольців доставлять волонтери благодійного фонду «Пам’ять і любов». Також вони везуть продукти і страви, приготовані господинями Тернополя, для українських захисників.

Софія Романська