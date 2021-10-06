Тридцять юнаків відправилися з Тернополя до військових частин на строкову службу. З цієї нагоди в обласному збірному пункті організували урочистості. Провести строковиків прийшли їхні батьки та друзі.

Тернополянин Андрій переконаний, що виконати свій громадянський обов’язок повинен кожен чоловік. Відтак юнак вирішив відслужити одразу після завершення університету. «Роботи по спеціальності поки що немає, тому я вирішив не гаяти часу і відслужити в армії. Служба триває рік, за цей час планую навчитися захищати свою країну і бути готовим до різних непередбачуваних ситуацій. Думаю, час пролетить швидко».

Осінній призов на Тернопільщині триватиме до кінця грудня. За цей час до армії планують відправити 470 юнаків. Вони служитимуть у військових підрозділах на різних регіонах України, участі в операції об’єднаних сил строковики не братимуть. «Держава гарантує соціальний захист осіб, які проходять строкову військову службу, за ними зберігаються їхні робочі місця, середньомісячний заробіток осіб, які офіційно працюють, на весь час служби вони отримують ще середньомісячну зарплату. Строковики під час служби перебувають на повному державному утриманні», – каже начальник відділу призову комплектування Тернопільського ОТЦК СП, підполковник Юрій Дмитрів.

Нагадаємо, призов охоплює юнаків від 18 до 27 років. Служба в армії триває один рік для призовників, які мають вищу освіту та півтора року – для інших осіб.