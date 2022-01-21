Чемпіонат із зимової ловлі риби провели у Тернополі. Змагання проходили на місцевій водоймі. Участь у турнірі взяли близько двох десятків осіб з порушенням слуху.

Тернополянин Володимир Ящук бере участь у таких змаганнях не вперше. Чоловік переконаний, що такі поєдинки допомагають не лише перевірити власні сили, але й надихають на подальші перемоги. “Змагання показують наші сильні і слабкі сторони. А головне — надихають на подальше вдосконалення та роботу над собою”.

Змагання на Тернопільському ставі організували представники «Інваспорту» та обласної федерації глухих України. Відкрив змагання керівник «Інваспорту» Віктор Федорчак, який побажав усім присутнім чесних спортивних перемог. “Це наш довгоочікуваний чемпіонат із зимового лову риби на мормишку. Змагання проходили традиційно на Тернопільському міському ставі, участь у них взяло близько 20 осіб з порушеннями слуху – шанувальників риболовлі як спорту. Вже відомі імена переможців”.

По завершенню змагань переможцям вручили медалі та нагороди.