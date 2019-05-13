Тиждень фінансової грамотності пройде у Тернополі з 13 до 17 травня. Розпорядження про його проведення підписав міський голова.
Упродовж п’яти днів у школах міста та Тернопільському національного економічному університеті відбуватимуться різноманітні заходи, присвячені питанням фінансової грамотності. Організовують їх для того, щоб підвищити рівень фінансової грамотності населення, стимулювати обачну та свідому поведінку громадян при веденні особистих фінансів, сформувати у дітей і молоді сучасні принципи ставлення до грошей, навчити їх приймати виважені фінансові рішення, виховати звичку до заощаджень та економії, ознайомити із принципами економії і фінансового планування на всіх етапах життя.
Фінансові ігри, квести, брейн-ринг, воркшоп, написання літературних творів з фінансової тематики пройдуть у декількох школах: дев’ятій, тринадцятій, чотирнадцятій, п’ятнадцятій, дев’ятнадцятій, двадцять п’ятій, двадцять восьмій, гімназії «Гармонія» Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. Окрім цього, 14 травня у ТНЕУ прочитають тренінг-лекцію на тему: «Активний і пасивний доходи в житті людини», а 15 травня – відкриють Центр фінансової і цифрової грамотності.
Ольга Трач
Фото із сайту ТНЕУ
План заходів щодо проведення тижня фінансової грамотності в Тернополі
|№
|Назва заходу та локації
|Дата та місце проведення
|1.
|Ділові фінансові ігри в навчальних закладах м. Тернопіль: 1) Фінансовий Батл серед учнів 9-10 кл. 2 Фінансові ігри, квести 3) Брей-ринг між 7-ми класами на тему: «Заощадження та інвестування як основа формування сімейного бюджету» 4) Фінансові ігри
|13.05.2019 р. ТНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-економічний ліцей №9 ім. І.Блажкевич» (13.00) Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 (12.30) ТНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-медичний ліцей №15» (14.25) Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №28, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б.Лепкого
|2.
|1) Тренінг-лекція на тему: «Активний і пасивний доходи в житті людини» к.е.н, доцент Яцишин С.Р. 2) Фінансові ігри
|14.05.2019 р. ТНЕУ – Тренінг-студія ФОА (14.30) Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №25 (14.00)
|3.
|Відкриття Центру фінансової і цифрової грамотності
|15.05.2019 р . Зал засідань Вченої ради (11 корп. ТНЕУ, 12.00)
|4.
|1) Фінансові ігри 2) Фінансовий воркшоп
|16.05.2019 р. Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №25, гімназія «Гармонія» Галицького коледжу ім. В.Чорновола Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 ім. А.Лучкевича
|5.
|1) Мистецькі та літературні твори з фінансової тематики – 6-ті класи 2) «Мої обов’язки та відповідальність як споживача» 7-мі класи 3) Фінансова гра симулятор «Життєвий капітал» – для переможців фінансових ігор
|17.05.2019 р. ТНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-економічний ліцей №9 ім. І.Блажкевич» ТНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-медичний ліцей №15» (14.15) На базі Центру фінансової і цифрової грамотності (2 корп. ТНЕУ)