Тиждень фінансової грамотності пройде у Тернополі з 13 до 17 травня. Розпорядження про його проведення підписав міський голова.

Упродовж п’яти днів у школах міста та Тернопільському національного економічному університеті відбуватимуться різноманітні заходи, присвячені питанням фінансової грамотності. Організовують їх для того, щоб підвищити рівень фінансової грамотності населення, стимулювати обачну та свідому поведінку громадян при веденні особистих фінансів, сформувати у дітей і молоді сучасні принципи ставлення до грошей, навчити їх приймати виважені фінансові рішення, виховати звичку до заощаджень та економії, ознайомити із принципами економії і фінансового планування на всіх етапах життя.

Фінансові ігри, квести, брейн-ринг, воркшоп, написання літературних творів з фінансової тематики пройдуть у декількох школах: дев’ятій, тринадцятій, чотирнадцятій, п’ятнадцятій, дев’ятнадцятій, двадцять п’ятій, двадцять восьмій, гімназії «Гармонія» Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. Окрім цього, 14 травня у ТНЕУ прочитають тренінг-лекцію на тему: «Активний і пасивний доходи в житті людини», а 15 травня – відкриють Центр фінансової і цифрової грамотності.

Ольга Трач

Фото із сайту ТНЕУ

План заходів щодо проведення тижня фінансової грамотності в Тернополі