Ряд рішень, пов’язаних зі створенням Єдиної комунальної транспортної компанії у Тернополі, прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 13 лютого.

Зокрема, члени виконкому затвердили нову транспортну мережу та підтримали рішення «Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів».

– В оголошені вказані умови проведення конкурсу, де зазначаються, які організатору необхідні транспортні засоби, яким вони мають відповідати технічним характеристикам, – розповів Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – Наприклад, у нас додатково прописано, що автобуси обов’язково мають бути обладнані GPS-системою, адаптованою для відображення їх руху в реальному часі на веб-сторінці «Транспорт Тернополя», обов’язково мають працювати з безготівковою системою розрахунку, бути доступним для людей з інвалідністю. Вказано також, що транспортні засоби повинні відповідати стандарту заводу- виробника як автобус міського класу; відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам; бути зареєстрованими відповідно до вимог чинного законодавства; перебувати в належному технічному та санітарному стані; бути укомплектованими відповідно до вимог Правил дорожнього руху, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в Тернополі. Коли претендент подає документи на участь у конкурсі він у своїй заяві вже погоджується з нашими умовами і зобов’язаний їх виконувати у разі перемоги упродовж всього терміну дії підписаного договору.

Члени виконкому запропонували доповнити перелік вимог, яким мають відповідати автобуси для перевезення пасажирів, ще додатковими пунктами: вони повинні бути низькопідлоговими, мати системи обігріву та кондиціювання. Крім цього, перевізники повинні будуть забезпечити єдиний стандарт одягу для водіїв. Учасникам конкурсу також рекомендуватимуть підняти зарплату водіям, а не встановлювати її на рівні мінімальної.

Після доповнення оголошення додатковими вимогами його оприлюднять на сайті міської ради та у друкованих ЗМІ.

Ольга Трач

Фото автора