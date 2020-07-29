П’ятий Всеукраїнський молодіжний Фестиваль «Вітер На-Дії» відбудеться 13 вересня в Тернополі.

Представники різних конфесій України об’єднаються у створені єдиного молодіжного простору змін.

«Час можливостей» ― гасло цьогорічного Фестивалю. Зважаючи на різні карантинні обмеження, та задля дотримання санепідеміологічних правил і збереження здоров’я молоді, фестиваль відбудеться у новому ― комбінованому ― способі та форматі. Це буде своєрідний «День молоді» у вигляді ТВ-марафону на всіх парафіях УГКЦ в цілому світі.

З благословення митрополита Василя Семенюка та за підтримки міського голови Сергія Надала відбувається підготовка Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ та міста Тернополя до проведення фестивалю.