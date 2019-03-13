У Тернополі протестувальники перекрили дорогу. ВІДЕО

13/03/2019 Розмір тексту:

У Тернополі кілька десятків людей перекрили дорогу.

Протестувльники ходять пішохідним переходом на “Дружбі”, неподалік “Маяка”.

Люди пояснюють, що є членами колишнього радгоспу “Тернопільський”. Акцією вони намагаються привернути увагу до незаконного, на їхню думку, розпаювання земель радгоспу. Нині ці території належать ТНЕУ.

Відео TV-4.