У Тернополі протестувальники перекрили дорогу. ВІДЕО

13/03/2019 0
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У Тернополі кілька десятків людей перекрили дорогу.

Протестувльники ходять пішохідним переходом на “Дружбі”, неподалік “Маяка”.

Люди пояснюють, що є членами колишнього радгоспу “Тернопільський”. Акцією вони намагаються привернути увагу до незаконного, на їхню думку, розпаювання земель радгоспу. Нині ці території належать ТНЕУ.

Відео TV-4.

У Тернополі біля «Маяка» перекрили дорогу. У такий спосіб люди добиваються паїв у місті.На місці події працює знімальна група “TV-4”. Подробиці згодом.

Опубліковано TV-4 Середа, 13 березня 2019 р.

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