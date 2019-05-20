Понад п’ятсот дослідів з хімії, фізики, біології та інших наук представили у Тернополі під час «Наукових пікніків», – розповіла співорганізаторка заходу Христина Білінська. Діяло півсотні локацій, на яких працювали юні науковці.

Цього року темою «Наукових пікніків» обрали «Рух». Відтак всі досліди та експерименти були обумовлені цією тематикою, – зазначила Христина Білінська. «Тема актуальна для багатьох наук: і хімії, і біології, і математики, і навіть мистецтва. Радує те, що кількість учасників під час цьогорічних «Наукових пікніків» сягнула більше 450-ти. Це були люди різного віку, навіть школярі, які працювали зі своїми наставниками. Вони представили нам понад півтисячі різноманітних дослідів і експериментів. А загалом метою цього заходу є популяризація науки у сучасному поколінні».

Серед учасників сьомих «Наукових пікніків» – студенти тернопільських вишів.

«Майбутні юристи презентували дактилоскопію, перевірку на поліграфі, правовий квест, а психологи із гостями опрацьовували проективні методики, проводили ігри з психодрами, з найменшими психогімнастику. Найактивніші отримали запрошення на участь у ІІ Літній юридичній школі, яка функціонуватиме на ЮФ 1-5 липня, також багато учасників були нагороджені сертифікатами на 20 пострілів у інтерактивному тирі, а усі, хто залюблений в психологію, 5 червня матимуть змогу взяти участь у тренінговому занятті “Емоційний інтелект” від координаторів ШПР “Акме”, – розповіла доцент ТНЕУ Оксана Коваль.

До цьогорічних «Наукових пікніків» долучилися й гості з інших міст. До слова, таку ініціативу планують переймати й у сусідніх обласних центрах.

Софія Романська