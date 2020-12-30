Про неприємну ситуацію розповіли у приватному підприємстві “Східний масив”. Власниця квартири у четвертому під’їзді багатоповерхівки на проспекті Бандери, 82 померла шостого листопада. Жінка була немолодою, близько року тому втратила сина, що стало сильним ударом для неї.

Хто отримав квартиру у спадок – невідомо. Однак нові власники цими днями вчинили вкрай недобросовісно, просто викинувши чи не всі речі із квартири буквально посеред вулиці неподалік контейнерного майданчика для відходів. Розуміючи, що чинять протиправне, виносили непотріб серед ночі, втім сусіди знають, про кого йдеться. Працівникам підприємства та сусідам дверей у вказаній квартирі (номер помешкання відомий) не відчинили.

Не очікуючи на те, що недобросовісні спадкоємці знайдуться та проведуть прибирання або хоча б спакують речі у мішки для відходів, працівники ПП “Східний масив” оперативно здійснили прибирання, повідомляє Тернопіль житлово-комунальний. Втім закликають усіх мешканців не бути байдужими до таких вчинків сусідів та обовязково робити зауваження та викликати інспекторів муніципальної поліції у таких випадках.

Зазначимо, що оскільки нові власники ще не зареєстровані у вказаній квартирі, то це означає, що нарахування за вивезення ТПВ для них нездійснюється. Втім, навіть оплата за цю послугу не дає нікому права створення стихійного звалища у дворі. Працівники підприємства “Східний масив” зробили все можливе, щоб через недобросовісних сусідів не потерпали інші жителі будинку, провівши безкоштовне прибирання та вивезення даних відходів.

До слова, як стало відомо нам із неофіційних джерел, покійна жінка хворіла на коронавірус. Відтак непорядність спадкоємців подвійна, оскільки вони не лише насмітили, але й змусили хвилюватися за своє здоров’я і своїх сусідів, і працівників підприємства, що здійснювали прибирання.