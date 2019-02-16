У Тернополі прощаються з отцем Анатолієм Зінкевичем. ВІДЕО
16/02/2019 0
Розмір тексту:
Тернополяни прощаються із протоієреєм Анатолієм Зінкевичем. Згадують його, як мудрого духовного наставника та борця за справедливість.
Як повідомляє TV-4, літургія з чином похорону проходить у храмі Свято-Троїцького духовного центру.
Нагадаємо, отець Анатолій відійшов у вічність на 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби. Шістнадцять років він провів у Почаївській Лаврі, потім став керівником парафій на Лановеччині і в Тернополі. Отець був настоятелем Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького. Був активним учасником Помаранчевої Революції і Майдану. Також чимало доклався до проголошення єдиної помісної церкви. Його любили й поважали за його відданість Богу і людям.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Знов граната: на Тернопільщині правоохоронці запобігли трагедії
- “Схиляємо голови пеpед світлою пам’яттю полеглих, вшановуємо тих, кому довелося воювати в Афганістані”, – Віктоp Овчаpук
- Дорога перетворилася на ріку: у Тернополі прорвало трубопровід. ВІДЕО
- У Тернополі прощаються з отцем Анатолієм Зінкевичем. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...