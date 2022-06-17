У Тернополі в Домі печалі прощаються з актором та режисером Орестом Савкою, який помер 16 червня. Чоловікові було 83 роки.

Орест Савка здобув освіту на режисерському факультеті Київського інституту культури. Розпочинав кар’єру в Тернопільському обласному драмтеатрі, повідомляє Суспільне.

У 1997–1999 роках працював на посаді керівника управління культури Тернопільської облдержадміністрації.

Читайте також: Актор, режисер, сценарист, педагог, громадський діяч: Тернопільщина втратила видатну людину

Більше 40 років був режисером Копичинецького народного драмтеатру імені Богдана Лепкого.

Поховають Ореста Савку сьогодні в Копичинцях.