У Тернополі в Домі печалі прощаються з актором та режисером Орестом Савкою, який помер 16 червня. Чоловікові було 83 роки.
Орест Савка здобув освіту на режисерському факультеті Київського інституту культури. Розпочинав кар’єру в Тернопільському обласному драмтеатрі, повідомляє Суспільне.
У 1997–1999 роках працював на посаді керівника управління культури Тернопільської облдержадміністрації.
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Більше 40 років був режисером Копичинецького народного драмтеатру імені Богдана Лепкого.
Поховають Ореста Савку сьогодні в Копичинцях.