На вулиці Коновальця у Тернополі перекрили частину дороги. Зокрема, для водіїв обмежили рух з проспекту Степана Бандери вниз до проспекту Злуки.

Як пояснюють у “Тернопільводоканалі”, причина – аварія на водопроводі. Про це йдеться в сюжеті Тернопіль 1.

Вже другий день на вулиці Коновальця працює техніка “Тернопільводоканалу”. Напередодні близько 15:00 тут прорвало водопровід, його ремонтують досі. Через аварію водою затопило частину вулиці.

Як пояснили у водоканалі, пошкодження виникло через старі труби, які прокладали тут ще у 80-х. Щоб дістатись до пошкодженої частини труби працівникам довелось перерити частину дороги. Тому проїзд на дану вулицю частково обмежили.