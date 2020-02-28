На вулиці Будного в Тернополі утворився “гейзер”. Зранку тут прорвало теплотрасу.

Як повідомляє МедіаТОР, струмінь гарячої води бив на поверхню понад годину. Над дорогою піднімалася пара. Автівки рухалися повільно. Були затори від місця, де сталася аварія, до заправки WOG, що на об’їзній.

Тернополяни писали у соцмережах, що в їхніх домівках не було води, а про відключення їх не попереджали. Зокрема це вулиці Карпенка, Бережанська, Просвіти, Лучаківського, Тарнавського, Київська, Лесі Українки тощо.

Зараз комунальні служби усунули аварійну ситуацію.

На вул. Будного в Тернополі утворився "гейзер"

На вул. Будного в Тернополі утворився "гейзер"📌Тут прорвало теплотрасу📌Струмінь гарячої води б'є на поверхню вже понад півгодини. Над дорогою піднімається пара📌Відео в соцмережі діляться водії📌Автівки рухаються повільно, є затор від місця, де сталася аварія📌Очевидці розповідають, що на місці аварії вже працюють комунальні служби📌Тим часом тернополяни пишуть, що в їхніх домівках немає води📌Це вулиці Карпенка, Бережанська, Просвіти, Лучаківського, Тарнавського, Київська, Лесі Українки

Опубліковано МедіаТОР Четвер, 27 лютого 2020 р.