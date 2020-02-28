На вулиці Будного в Тернополі утворився “гейзер”. Зранку тут прорвало теплотрасу.

Як повідомляє МедіаТОР, струмінь гарячої води бив на поверхню понад годину. Над дорогою піднімалася пара. Автівки рухалися повільно. Були затори від місця, де сталася аварія, до заправки WOG, що на об’їзній.

Тернополяни писали у соцмережах, що в їхніх домівках не було води, а про відключення їх не попереджали. Зокрема це вулиці Карпенка, Бережанська, Просвіти, Лучаківського, Тарнавського, Київська, Лесі Українки тощо.

Зараз комунальні служби усунули аварійну ситуацію.