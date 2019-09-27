Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед кадетів стартує у Тернополі. Спортсмени змагатимуться за Кубок міського голови Сергія Надала.

До Тернополя на змагання з’їдуться спортсмени з різних регіонів України, також будуть представники інших країн. Як повідомили у Тернопільській міській раді, змагатиметься близько тридцяти команд.

«Це змагання досить високого рівня. Ми чекаємо спортсменів з інших країн, а зокрема з Білорусі, Румунії, Угорщини. Більшість учасників, звісно, буде з України. Переможці змагань отримають нагороди. Усі учасники боротимуться за кубок міського голови Сергія Надала».

Змагання пройдуть у спортивному залі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. До проведення турніру будуть залучені студенти і викладачі факультету фізичного виховання.

Додамо, за кубок міського голови у Тернополі вже змагалися на турнірі з греко-римської боротьби. Ці змагання також були відкритими для участі всіх охочих спортсменів.

Софія Романська