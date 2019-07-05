Сьомий Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юніорів стартував у Тернополі.

Змагання присвячені пам’яті президента федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка.

До поєдинку долучилося близько сотні спортсменів з різних регіонів України. Це юнаки 1999-2001 років народження. Серед учасників – спортсмени з Польщі та Молдови. Вони змагаються у десяти вагових категоріях, – розповідає співорганізатор турніру Андрій Телебан. «Це традиційні змагання пам’яті президента федерації греко-римської боротьби Тернопільської області. Ми проводимо їх сьомий рік. Цього року бере участь понад 90 спортсменів. Ці змагання є відбірковими для чемпіонату світу. Тобто призери турніру братимуть участь у чемпіонаті світу з греко-римської боротьби».

Серед учасників змагань – наш земляк, вихованець ДЮСШ Володимир Войтович. У цих змаганнях він здобув перемогу у поєдинку зі своїм суперником, відтак представлятиме Україну на міжнародному турнірі. Нині хлопець – чемпіон України та бронзовий призер Європи з цього виду спорту.

Софія Романська