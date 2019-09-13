Міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам’яті майстра спорту Петра Шулька зібрав 170 борців з різних областей та країн. Це відкриті змагання, що проходять у ТРЦ «Подоляни» (Concert Hall).

У змаганнях міжнародного рівня бере участь тридцять спортсменів з Тернополя. А загальна кількість учасників сягає 170, – повідомив головний суддя Андрій Телебан. Приїхали борці із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської, Дніпропетровської, Одеської областей, є учасники з Угорщини, Хорватії, Румунії.

«Такі змагання проходять вперше. Турнір присвячений пам’яті тернопільського майстра спорту Петра Шулька. У змаганнях беруть участь юнаки вікової категорії 12 – 15 років. Загалом 170 спортсменів, маємо учасників із закордону, а також з інших українських областей. Кожен учасник проходить п’ять сутичок, за результатами яких визначаємо переможця».

Переможці змагань братимуть участь в інших турнірах міжнародного рівня.

Софія Романська