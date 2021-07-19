Міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам’яті Євгена Ворка проходить у Тернополі. У змаганнях беруть участь юнаки 17-19 років.

VIII Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби зібрав близько ста спортсменів з десяти регіонів України. Спортсмени змагаються у вагових категоріях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг. Як повідомив співорганізатор змагань Юрій Ворко, такий турнір у Тернополі проводять восьмий рік поспіль. Торік змагання не відбулися через карантин.

«Змагання досить масштабні. Турнір присвячений пам’яті колишнього президента Тернопільської федерації греко-римської боротьби Євгена Ворка. Переважно вони проходять на міжнародному рівні, маємо учасників із сусідніх країн. Тривають змагання три дні поспіль – цього року 16-18 липня».

18 липня відбулися фінальні сутички змагань. Під час урочистої церемонії нагородили переможців і призерів усіх вагових категорій.