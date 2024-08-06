В акваторії Тернопільського ставу відбуваються перегони Кубку України з вітрильного спорту.

Як розповів кореспондентові Укрінформу головний суддя регати, суддя Міжнародної категорії Сергій Шумілов, у змаганнях беруть участь спортсмени з Миколаєва, Дніпра, Києва, Харкова і Тернополя.

«Кубок України – це одні з основних змагань сезону. До Тернополя приїхало наразі близько тридцяти яхтсменів різного рівня підготовки. Є невелика кількість новачків, але основа складу – це перші номери збірної України, які зараз борються за ліцензії до збірної на наступний сезон», – сказав Шумілов.

Він зазначив, що Тернопіль є однією з тих баз, яка може надати і безпечну акваторію для проведення вітрильних змагань, і відповідну інфраструктуру.

У регаті беруть участь представники трьох олімпійських класів яхт – ILСA 7, 470 та ILСA 6. У класі ILСA 7 переможцем став Іван Антіпін з Миколаївської області, у ILСA 6 переміг Володимир Заруднєв з Києва.

Переможцями у класі яхт 470 стали Єлизавета Василенко та Єгор Самарін з Дніпра.

«Ми разом тренуємося майже 2 роки. У Тернополі вперше, було дуже цікаво спробувати цю акваторію. Трішки нам не пощастило з вітром. Тому у перший день чемпіонату ми не могли змагатися», – розповіла 17-річна Єлизавета Василенко.

Її партнер додав, що вони дуже хочуть потрапити на Олімпійські ігри у 2028 році.

«Працюємо дуже багато, аби здійснити цю мрію», – сказав 23-річний Єгор Самарін.

Завтра, 6 серпня, на Тернопільському ставі змагатимуться віндсерфінгісти, які виступають у новому олімпійському класі вітродощок iQFOiL.

Перегони Кубку України з вітрильного спорту стартували у Тернополі 2 серпня. До 5 серпня змагалися яхтсмени, а на 6-7 серпня заплановані перегони віндсерфінгістів.