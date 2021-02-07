У Тернополі проходить гаражний розпродаж, на якому збирають кошти для безпритульних тварин

У неділю у Тернополі пройде благодійний гаражний розпродаж. Зоозахисники продаватимуть різноманітні сувеніри, вживані речі, щоб зібрати кошти на харчі для безпритульних тварин. Дійство розпочалося об 11.00 і триватиме протягом дня.

Волонтери у Тернополі опікуються десятками безпритульних тварин, які потребують не лише харчів, медикаментів, а й тепла. Відтак витрати на утримання чотирилапих зростають. Зоозахисники закликають жителів краю підтримати гаражний розпродаж.

«7 лютого у холі торгового центру «Подоляни» відбудеться черговий благодійний гаражний розпродаж для допомоги підопічним звірятам Благодійного Фонду «Вірні друзі». Для участі в акції можна жертвувати непотрібні Вам речі побуту або на місці купляти все, що припаде до душі за низькими цінами. Допомагати тваринкам буває простіше, ніж здається!», – наголосила волонтерка Людмила Чеховська.

Охочих подарувати дім чотиролапим друзям, просять звертатися до волонтерів. Софія Романська