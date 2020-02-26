«Моя безпека» – дитячий табір під такою назвою розпочався у Тернополі. Упродовж п’яти днів для малечі передбачена інформаційно-розважальна програма у благодійному фонді «Карітас».

Цього року у дитячому таборі «Моя безпека» бере участь майже півсотні дітей. Вони переглядають фільми, грають розвиваючі ігри, беруть участь у лекціях, вивчають англійську мову, – розповідає співорганізаторка табору Інна Марушинська. Перебувають у денних таборах діти від дев’яти до п’ятнадцяти років.

«Загалом ми проводимо такий табір другий рік поспіль, організовуємо його, коли в дітей починаються канікули, щоб вони могли з користю провести час. Першого дня табору говорили про те, чому не варто занадто довго сидіти в Інтернеті, яка небезпека може бути від соцмереж. Займалися іграми, вивчали англійську мову, переглянули фільм “Викрадення принцеси або бравий, хоробрий капрал”, а також усіх чекав смачний обід».

Діятиме табір до 28-го лютого. Заняття тривають від 11.00 до 16.00, долучитися до яких можуть всі охочі діти від 9 до 15 років.

Софія Романська